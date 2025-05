Dal 16 al 25 maggio 2025, Villa Niscemi accoglie Isola Interiore, prima personale di Gianfranco Trapani: un percorso fuori dalle convenzioni, mosso da una necessità autentica di libertà e di pittura. La mostra, curata da Roberta Trapani con la collaborazione di Isabella Trapani e il progetto grafico di Chiara Scordato, è realizzata con il patrocinio del Comune di Palermo.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 16 maggio 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00. L’evento unirà arte e musica grazie alla partecipazione straordinaria della pianista e compositrice Ornella Cerniglia e del chitarrista Mezz Gacano (Davide Mezzatesta). Il duo, nato nell’estate del 2008, si è consolidato nel 2017 dopo una serie di collaborazioni trasversali e incisioni in studio, proponendo composizioni originali e omaggi a Zappa, Fripp, Zorn, Feldman, Brown, Cage e Moondog. L’iniziativa è realizzata con il supporto delle Cantine Quignones, sponsor dell’evento.

Allestita tra la Galleria Scafidi e la Sala Mascalcia di Villa Niscemi, la mostra Isola Interiore attraversa il mondo pittorico di Gianfranco Trapani e presenta il suo ciclo pittorico più recente, avviato nel 2019.

In occasione della mostra sarà presentato il catalogo, a cura di Roberta Trapani, con progetto grafico di Chiara Scordato, fotografie di Andrea Baio e editing di Isabella Trapani. Il volume raccoglie una selezione di opere, un’intervista all’artista e i testi critici di Roberta Trapani e Valentina Di Miceli, restituendo il senso della sua ricerca pittorica.

“Sono una persona molto riservata – racconta il pittore Gianfranco Trapani -, non ho mai sentito il bisogno di espormi, ma ho due figlie che lavorano nell’arte (una, Roberta, organizza mostre) e sono state loro a convincermi a dare vita a una mostra che raccogliesse tutte le mi opere. Loro, insieme a chi, vedendo i miei quadri su Facebook, chiedeva di vederli dal vivo. Pubblicare online mi è sempre sembrato un modo discreto di condividere: è come se non fossi davvero io, ma una sorta di avatar. Mostrarmi in presenza, con i miei lavori accanto, è un’altra cosa. Mi mette a disagio. Però dai social sono arrivati apprezzamenti sinceri, confronti, perfino l’interesse di artisti affermati. E l’insistenza, alla fine, ha avuto la meglio”.

“Ho sempre avuto una passione per tutto ciò che riguarda le arti visive, l’architettura, il paesaggio. Ma la persona che mi ha davvero spinto a intraprendere questo percorso, e a iscrivermi all’Istituto d’arte, è stato mio cugino, Salvo Licata. Erano i primi anni Sessanta. Aveva dieci anni più di me e io gli stavo sempre dietro. All’epoca non era ancora giornalista: scriveva musiche, opere teatrali, faceva regie, organizzava spettacoli. Mi ha aperto le porte di quell’ambiente. C’erano Nino Drago, Michele Perriera… Io lo tampinavo, facevo quello che potevo. Lui un po’ mi sopportava, un po’ si divertiva. Mi chiedeva una mano, mi coinvolgeva” ha concluso.









Date: 16 – 25 maggio 2025 | Ingresso libero

Sede: Villa Niscemi, Piazza dei Quartieri, Palermo

Orari: Lunedì – venerdì, ore 16:00 – 18:00 / sabato e domenica, ore 10:00 – 18:00 | Visite in altri orari disponibili su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:

3396005848

isola.interiore.gt@gmail.com





