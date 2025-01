“La raffica di dimissioni che sta colpendo i piani alti della sanità, fra tutte quelle dell’ex direttore sanitario Rizzo di Villa Sofia-Cervello e dell’ex Assessora Volo, sono una strategia evasiva messa in piedi da Schifani per distrarre la platea dagli strafalcioni commessi con la collaborazione attiva della maggioranza di centro-destra. Un effetto domino che ieri ha colpito Roberto Colletti, ultimo capro espiatorio di una manovra politica arrogante, povera di contenuti e piena di colpi scena al negativo che stanno portando al decadimento del servizio sanitario regionale”. Così questa mattina, a Palermo, il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, ha commentato le dimissioni presentate ieri dal direttore generale dell’azienda ospedaliera Villa Sofia – Cervello, Roberto Colletti. “





I nodi stanno venendo al pettine e sono certo che a breve assisteremo ad un nuovo spettacolo in cui la maggioranza di governo tornerà a esibirsi nell’ennesimo valzer delle poltrone – continua -. Il Pd continuerà a lavorare per evitare che il servizio sanitario regionale vada in frantumi. La nostra regione i siciliani non meritano questo scempio”.

