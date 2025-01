“Le dimissioni rassegnate ieri dall’ormai ex direttore sanitario Rizzo sono l’ennesimo episodio tragicomico legato alla malagestione della sanità in Sicilia. Un altro spettacolo indecoroso in cui il protagonista principale, Renato Schifani, cerca un alibi per giustificare i propri errori denunciando scandali provocati dalle nomine dei dirigenti generali, e dei direttori sanitari, da lui stesso nominati. Tutto questo arriva dopo mesi di lotta in cui tutti i siciliani hanno assistito al valzer di poltrone e ai giochi di potere che la maggioranza di centro-destra ha architettato ma mal celato sul tema sanitario”. Lo ha detto questa mattina, a Palermo, il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, a proposito delle dimissioni presentate ieri dal direttore sanitario dell’azienda ospedaliera “Villa Sofia – Cervello”, Aroldo Gabriele Rizzo.

“Come Pd stiamo lavorando per evitare il collasso annunciato del servizio sanitario regionale. Le iniziative di denuncia che abbiamo organizzato sul territorio servono a rendere chiaro ai siciliani che la politica non li ha abbandonati – conclude il deputato dem -. La visita che mi ha visto protagonista ieri all’ospedale Cervello sembra aver provocato un terremoto nella maggioranza di governo, che penso farebbe bene a passarsi una mano sulla coscienza, riorganizzarsi per evitare il peggio sulla questione sanità e garantire il diritto a curarsi di tutti i siciliani”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.