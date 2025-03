Arriva una svolta attesa da tempo per oltre un centinaio di operatori sociosanitari dell’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo. Lo comunica la Fials Palermo, che oggi ha partecipato a un incontro presso l’azienda ospedaliera per discutere del futuro di questi lavoratori.

Si tratta di 118 precari che erano stati stabilizzati a 18 ore part time e che adesso beneficeranno di un innalzamento a 28 o 30 ore settimanali. Questa l’ipotesi illustrata oggi dall’azienda che attende il parere finale dell’assessorato e dunque, secondo quanto comunicato oggi, potrebbe concretizzarsi a breve.

“L’ipotesi sembra concreta, oggi raccogliamo i risultati di una lunga vertenza in difesa di questi lavoratori – dice Giuseppe Forte, commissario provinciale della Fials – Vogliamo rivolgere i nostri complimenti ai direttori di Villa Sofia Cervello, Mazzara, Guadagnino e Furnari, all’assessore alla Salute, Daniela Faraoni e al dirigente generale Salvatore Iacolino. È un risultato che potrà garantire la giusta dignità a questa platea di operatori sanitari. Tre anni fa la Fials ha iniziato una battaglia autoconvocandosi in assessorato e avviando una serie di interlocuzioni con le istituzioni regionali con l’obiettivo di garantire condizioni dignitose a questi lavoratori. Oggi speriamo di raccogliere i frutti di questo duro lavoro portato a termine e per questo non possiamo che ringraziare tutto il gruppo dirigente sindacale della Fials di Villa Sofia-Cervello per aver ben rappresentato le problematiche dei lavoratori”.

