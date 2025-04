Parte la procedura di ricognizione del personale precario, sia di comparto che dirigenziale, dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, con l’obiettivo di avviare i percorsi di stabilizzazione.

Questa iniziativa, ufficializzata questa mattina con la firma del direttore generale Alessandro Mazzara, è rivolta a tutti i lavoratori assunti a tempo determinato nei profili sanitari, socio-sanitari, amministrativi, tecnici e professionali, appartenenti al Comparto Sanità e alla Dirigenza PTA del Servizio Sanitario Nazionale.

La finalità è quella di verificare il possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 234/2024, art. 1 comma 268 lett. b).

In particolare, i profili interessati sono i seguenti:

Comparto sanità : Infermiere; Fisioterapista; Ostetrica; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica; Assistente sociale; Assistente tecnico geometra; Collaboratore tecnico professionale – Statistico; Collaboratore amministrativo;

: Infermiere; Fisioterapista; Ostetrica; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica; Assistente sociale; Assistente tecnico geometra; Collaboratore tecnico professionale – Statistico; Collaboratore amministrativo; Dirigenza medica : Anatomia patologica; Chirurgia generale; Chirurgia maxillo-facciale; Endocrinologia; Gastroenterologia; Ginecologia e ostetricia; Malattie dell’apparato respiratorio; Malattie infettive; Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza; Pronto Soccorso Pediatrico; Nefrologia; Patologia clinica; Pediatria; Reumatologia; Urologia;

: Anatomia patologica; Chirurgia generale; Chirurgia maxillo-facciale; Endocrinologia; Gastroenterologia; Ginecologia e ostetricia; Malattie dell’apparato respiratorio; Malattie infettive; Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza; Pronto Soccorso Pediatrico; Nefrologia; Patologia clinica; Pediatria; Reumatologia; Urologia; Dirigenza sanitaria non medica : Odontoiatra Dirigente; Psicologo Dirigente; Biologo Dirigente; Chimico Dirigente;

: Odontoiatra Dirigente; Psicologo Dirigente; Biologo Dirigente; Chimico Dirigente; Dirigenza Professionale Tecnico e Amministrativa (PTA): Ingegnere Dirigente; Ingegnere Dirigente Elettrico; Ingegnere Dirigente Gestionale.

“La stabilizzazione dei precari è un tema di grande importanza – ha detto Alessandro Mazzara – Garantendo la certezza del lavoro, l’assunzione a tempo indeterminato consente, ai lavoratori, di pianificare un percorso professionale e, all’azienda, di investire sulla crescita professionale dei propri dipendenti. L’iniziativa – ha sottolineato il manager – si inserisce anche nell’ambito delle misure finalizzate alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato”.

Gli interessati in possesso dei requisiti, dovranno presentare istanza di partecipazione alla ricognizione al seguente indirizzo PEC: concorsi.ospedaliriunitipalermo@postecert.it, entro e non oltre il termine del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale aziendale: www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “Bandi di concorso – concorsi in corso”.





