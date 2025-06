Un nuovo importante passo nella lotta contro il diabete di tipo 1 arriva da Palermo. All’ospedale Villa Sofia-Cervello, l’equipe medica dell’Unità operativa complessa di Endocrinologia Adulti, diretta dal dottor Alfredo Caputo, ha somministrato il Teplizumab a un paziente di 19 anni. Si tratta del secondo caso in Italia, dopo il primo avvenuto sempre nel capoluogo siciliano, al Policlinico, su una giovane di 23 anni.

Teplizumab: una terapia che può cambiare la storia del diabete di tipo 1

Il Teplizumab è un anticorpo monoclonale anti-CD3 approvato dalla FDA (Food and Drug Administration) nel novembre 2022 e disponibile in Italia da ottobre 2024 in regime di uso compassionevole. Il suo impiego rappresenta una svolta nel trattamento precoce del diabete di tipo 1: il farmaco è in grado di ritardare significativamente l’esordio clinico della malattia, modificandone la storia naturale e agendo prima ancora della comparsa dei sintomi conclamati.

“Un grande riconoscimento va al team diretto dal dottore Caputo,” ha dichiarato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara. “Questi due casi siciliani, i primi in Italia, confermano la sensibilità della scuola diabetologica palermitana verso le patologie autoimmuni e la loro cura.”

Mazzara ha inoltre annunciato che l’azienda ospedaliera sta lavorando a un percorso diagnostico mirato per i pazienti con alterazioni della glicemia e una storia personale o familiare positiva per patologie autoimmuni. L’obiettivo è rendere accessibile questa opportunità terapeutica a un numero sempre maggiore di pazienti.

La somministrazione del Teplizumab a Villa Sofia-Cervello non è solo un risultato clinico, ma anche un segnale concreto di come la sanità siciliana possa essere pioniera nell’adozione di terapie innovative, capaci di incidere realmente sulla vita dei pazienti.

































Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.