L’Associazione Solidarietà Cristiana presieduta da Monica Giglio, ha sancito una convenzione con il Dott.Sergio Pontillo Farmacista, per l’apertura del Banco Farmaceutico Gratuito a Villabate.La struttura prima nel territorio di Villabate e seconda in zona dopo lo sportello aperto qualche tempo fa a Portella di Mare dal Consigliere Cocchiara, si prefissa l’obbiettivo di aiutare le persone in difficoltà distribuendo farmaci non prescrivibili gratuitamente prestando un’attenzione particolare per le fasce deboli ed i bambini.L’inaugurazione sarà martedì prossimo 30 Settembre 2025 e sarà aperto tutti i martedì dalle 16 alle 18 presso i locali di Via Terranova nr.54( sede dell’Associazione), cosa importante è avere un ISEE di fascia bassa.

Luogo: Villabate , Via della Rinascita , 54, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

