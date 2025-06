Villafranca Sicula (AG) – Il consigliere comunale di opposizione e attuale Coordinatore provinciale dei giovani dell’ UDC Salvatore Buscemi in riferimento alla recente mozione di sfiducia nei confronti dell’ ex sindaco Gaetano Bruccoleri evidenzia come ha convintamente espresso il proprio voto che ha contribuito al raggiungimento del quorum per la sfiducia.

“La mia è stata una scelta inevitabile e doverosa dopo tre anni di continui disastri amministrativi – ha evidenziato il consigliere Salvatore Buscemi – abbiamo assistito a promesse disattese e a un totale abbandono politico delle reali esigenze della cittadinanza, sul versante lavorativo l’ emergenza di garantire una stabilizzazione ai lavoratori ASU non ha trovato nessuna risposta, sul versante dei rifiuti si è registrata l’aumento della TARI, abbiamo assistito a progetti sfumati e opportunità di finanziamento senza nessuna valida programmazione e concreta azione politica utile per attirare risorse e investimenti sul territorio, oggi assistiamo a un lento e forse inesorabile declino della nostra comunità sotto tutti i punti di vista”.

Buscemi sottolinea anche la lenta agonia che nei mesi precedenti non ha consentito l’ approvazione della sfiducia e che recentemente ha trovato il suo epilogo.

“Desidero sottolineare – ha detto il Consigliere Buscemi – che la mia posizione è sempre stata coerente con il ruolo che mi spetta come consigliere di opposizione, e di come la prima mozione di sfiducia presentata a Gennaio sia stata affossata dall’astensione di due consiglieri di opposizione e dal voto contrario di due esponenti della maggioranza, aprendo oggi la strada a un commissariamento di undici mesi, con conseguente paralisi amministrativa. Una situazione – continua Buscemi – evitabile se già allora si fosse dimostrata maggiore responsabilità e coerenza politica, permettendo a Villafranca di tornare subito al voto e di ripartire con un nuovo sindaco legittimato dal consenso popolare”.

La sfiducia determinerà la nomina di un commissariamento che dovrà adempiere alle attività amministrative fino a nuove elezioni.

“Adesso Villafranca Sicula merita molto di più di quello che subito in questi anni – ha concluso Salvatore Buscemi – occorre promuovere una seria proposta politica coerente con i principi di giustizia sociale, responsabilità e buona amministrazione, valori che noi dell’ UDC abbiamo come elementi basilari che ispirano la nostra attività politica, a tutto questo occorre aggiungere i principi della coerenza politica, responsabilità e massima inclusione nei confronti di chi possiede una visione politica incentrata a promuovere con generosità il benessere e lo sviluppo della nostra comunità”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.