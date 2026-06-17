Villafrati si conferma un laboratorio di creatività e rigenerazione culturale grazie a Urban Stage – Mural Art Fest, l’evento dedicato alla street art che porta colori, idee e nuove visioni negli spazi urbani del paese siciliano. Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l’arte pubblica, trasformando muri e facciate in vere e proprie opere a cielo aperto.

Artisti provenienti da diverse realtà creative sono stati chiamati a confrontarsi con la storia, le tradizioni e l’identità locale, dando vita a murales che raccontano storie di comunità, memoria e futuro con tante opere che hanno arricchito il patrimonio artistico di Villafrati. Tra gli artisti coinvolti in questo evento Giulio Rosk, Mirko Loste, Zed1, Skan, Sergio La Barbera, Andrea Casciu, Kiki Skipi, Vincenzo Suscetta, Sipros, Daniele Paternostro.





Più che una semplice manifestazione artistica, Urban Stage – Mural Art Fest ha rappresentato un’occasione di incontro tra cittadini, visitatori e artisti, promuovendo la partecipazione attiva e la riscoperta degli spazi pubblici. Attraverso il linguaggio universale dell’arte urbana, Villafrati si è trasformata così in una galleria a cielo aperto, capace di attrarre interesse culturale e turistico e di rafforzare il legame tra comunità e territorio.





“Urban Stage Mural Art Fest – dichiara Fabio Cassata Assessore Sport spettacolo e Turismo – rappresenta un importante progetto che trasforma il nostro Borgo in un museo diffuso a cielo aperto. Per 10 giorni, Villafrati è stata la casa e la residenza artistica di 10 Street Artists nazionali e internazionali come Giulio Rosk, Sipros, Mirko Loste, Skan , Zed1 e tanti altri, hanno realizzato le loro opere per l’atteso Contest Urban Stage Mural Art Fest. Un’iniziativa straordinaria dove il teatro incontra l’arte urbana.





Un ringraziamento speciale va a Giulio Rosk, per la prestigiosa direzione artistica del progetto, e a Massimo Jacuzzo per l’attento e prezioso lavoro di coordinamento. Come Assessore al ramo sono onorato di essere stato un ingranaggio di questa macchina organizzativa e aver contribuito ad una manifestazione che renderà Villafrati sempre più bella e attrattiva. Un altro grande passo in avanti per il completamento del Progetto di rigenerazione culturale del PNRR “Villafrati Borgo dei Teatri.”

Luogo: Villafrati, VILLAFRATI, PALERMO, SICILIA

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