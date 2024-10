Palermo, 3 ottobre 2024 – Il Questore dell’ARS Vincenzo Figuccia si congratula ufficialmente con Giorgio Pecoraro per la sua nomina a nuovo Assessore del Comune di Piana degli Albanesi. “Complimenti e auguri al mio amico di sempre, Giorgio Pecoraro, che oggi entra a far parte di una grande famiglia, quella dell’amministrazione comunale di Piana degli Albanesi. Ringrazio l’amministrazione e il Sindaco Vincenzo Petta e faccio un grande in bocca al lupo a tutti loro.”







Figuccia sottolinea il suo impegno a sostenere lo sviluppo e le opportunità per il Comune: “Sono certo che Giorgio potrà contare sul mio supporto personale, affinché Piana degli Albanesi possa continuare a crescere. Nel mio ruolo di parlamentare regionale,” – prosegue Figuccia – “gli starò vicino e sono sicuro che, insieme all’amministrazione comunale, riusciremo a raggiungere grandi risultati.”





La nomina di Pecoraro rappresenta un momento di grande significato per la comunità, conclude il Deputato Questore dell’Ars, ed evidenzia la forte coesione all’interno della squadra amministrativa locale, già consolidata e pronta a lavorare per il bene della cittadinanza.

Luogo: Piana degli albanesi

