Il patto federativo fra il Vice Premier e Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, sen. Matteo Salvini e l’ex Presidente della Regione Siciliana,

fondatore e leader del Movimento per l’Autonomia, On. Raffaele Lombardo conferma il

ruolo strategico della Sicilia nel quadro più ampio della politica nazionale. Lo dichiara l’On.

Vincenzo Vinciullo.

L’accordo rilancia quanto stabilito, già nel 2020, fra i due movimenti politici e vedrà Lega e

MPA collaborare sia nelle amministrazioni locali quanto nelle prossime competizioni

elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Ponte sullo Stretto, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, ma soprattutto attenzione alla

riforma per l’Autonomia differenziata saranno oggetto di un confronto costante con il

Ministro Salvini e il Ministro Roberto Calderoli.

Ancora una volta, ha proseguito l’On. Vinciullo, Salvini e Lombardo hanno fatto una scelta

a favore della Sicilia e dei siciliani, dimostrando particolari capacità politiche e

lungimiranza non comune.

Come Commissario Provinciale della Lega non posso non congratularmi con i due statisti

per un patto federativo che consentirà di raggiungere importanti obiettivi che i siciliani

aspettano da tempo.

Ho già incontrato l’On. Giuseppe Carta, leader di MPA per la provincia di Siracusa, con il

quale, così come previsto nel patto federativo, attueremo una collaborazione fattiva ed una

sinergia positiva in tutte le amministrazioni locali a tutela del nostro territorio e della nostra

gente.

Il Commissario Provinciale

On. Vincenzo Vinciullo

