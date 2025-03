Tipo segnalazione: Disservizio

E’ stato istituito un comitato di cittadini bagheresi che ha come scopo quello di fare chiarezza e porre l’attenzione su una annosa questione che vede coinvolti da un lato la società ANAS e il Comune di Bagheria e, dall’altro, alcuni proprietari di immobili realizzati tra fine anni ’70 e inizio anni ’80 in prossimità del tratto autostradale nella via Filippo Buttitta, via Scotto Lanza e via Pablo Neruda.

Si tratta di immobili che, ad oggi, non hanno ottenuto il sospirato Nulla Osta da parte dell’ANAS, propedeutico alla concessione in sanatoria, che il Comune di Bagheria, allo stato dei fatti, si rifiuta di rilasciare.





Il comitato spontaneo dei residenti, lamenta il fatto che altri edifici, nello stesso stato, cioè ricadenti entro la fascia di rispetto autostradale, non si sa secondo quale criterio, abbiano ottenuto la messa in regola.

In particolare per l’ANAS e per il Comune di Bagheria solo alcuni immobili costituiscono minaccia alla sicurezza autostradale e come tali gravati dal vincolo di inedificabilità.

Da 50 anni nessun sindaco, nessuna amministrazione comunale, nessun partito politico ha manifestato interesse fattivo e concreto nel trovare soluzioni al fine di garantire a questi cittadini di serie B una giustizia manifesta e una parità di trattamento. Tutti ciò, a differenza di altri comuni della provincia di Palermo dove la politica ha dimostrato di essere davvero al servizio di tutti i cittadini, prendendo l’iniziativa di riunire tutte le parti attorno ad un tavolo di confronto, dove, insieme all’ANAS, hanno trovato le soluzioni più adeguate per regolarizzare ed uniformare le abitazioni che insistono in zona vincolata.

Luogo: Via Filippo Buttita , BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.