Il Consorzio Tutela Vino Faro DOC ha annunciato la sua partecipazione all’imminente Vinitaly con l’evento

denominato "Due Mari, tre DOC", che si terrà il 3 aprile 2023 alle ore 11:30 presso l'Area Sicilia del

Padiglione 2 – Meeting Hall.

L’obiettivo è quello di esaltare il ruolo della Città di Messina e dell’area metropolitana come catalizzatori

delle energie e delle risorse produttive ed economiche che presidiano le due filiere protagoniste

dell’economia della Provincia di Messina: il turismo, l’agricoltura, la viticoltura storica e l’agro

trasformazione di tradizione. Non meno importante è il ruolo della ristorazione dei territori e il sistema

dell’ospitalità alberghiera ed extra-alberghiera su territori ad alta vocazione turistica.

"Siamo entusiasti di partecipare all'evento 'Due mari, tre DOC' di Vinitaly e mostrare il nostro vino al

mondo", ha dichiarato Enza La Fauci, presidente del Consorzio Tutela Vino Faro DOC. "Questo evento è

un'ottima opportunità per collaborare con altre istituzioni e promuovere la ricca storia e il gusto distintivo

del nostro vino."

L’incontro prevederà i seguenti interventi:

L’intervento di saluto e di progetto “Messina Promuove” affidato al Sindaco della Città Metropolitana di

Messina, Dr. Federico Basile;

L’intervento dei tre rappresentanti delle DOC del Territorio: Flora Mondello – Mauro Pollastri – Enza La

Fauci;

Il valore enologico e il futuro del vino – Intervento di Tonino Guzzo – Enologo;

A seguire sarà prevista una degustazione di tre vini (uno per DOC) condotta da Andrea Amadei e Tonino

Guzzo;

L'incontro sarà moderato da Andrea Amadei, di Decanter Radio Rai 2.

L'evento sarà anche prodotto televisivamente su questi emittenti:

L’Italia delle Meraviglie di Canale Italia

Agrisapori

