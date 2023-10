SIRACUSA – Cala il sipario sulla quarta edizione del concorso “Miglior Sommelier di Sicilia” organizzato da AIS (Associazione Italiana Sommelier). La finale si è svolta a Siracusa il 15 ottobre nella cornice dell’Ortea Palace Luxury Hotel ed ha visto trionfare il sommelier della delegazione Jonica di Catania Claudio Di Maria.

La quarta edizione del concorso è stata caratterizzata dal primo anno di scuola concorsi AIS, un percorso intrapreso dai sommelier partecipanti al concorso di 5 lezioni itineranti presso 5 cantine del consorzio DOC Sicilia, che ha sponsorizzato l’iniziativa proposta dal responsabile area concorsi AIS Sicilia nonché delegato AIS Siracusa Alessandro Carrubba.

Iniziativa appoggiata dal presidente regionale Francesco Baldacchino e da tutto il direttivo regionale: “Ringrazio tutti i sommelier che hanno partecipato alla scuola concorsi, la novità di quest’anno – dice Baldacchino – . La formazione del sommelier non finisce mai, soprattutto considerando quanto negli ultimi anni la nostra figura sia diventata molto importante a livello enoturistico”.

La finale di Siracusa ha regalato emozioni a non finire. In mattinata i 21 sommelier che hanno partecipato all’ultimo atto hanno sostenuto una prova scritta di 50 minuti a porte chiuse, composta da un questionario, una relazione su un vino e relativa cantina, due degustazioni alla cieca di un bianco e un rosso.

Nel pomeriggio, i 3 sommelier che hanno ottenuto il massimo punteggio in mattinata si sono sfidati per la prova finale davanti alla giuria, composta da Maurizio Zanolla, responsabile concorsi AIS nazionale, Camillo Privitera, consigliere nazionale AIS, Francesco Baldacchino, presidente AIS Sicilia, Giuseppe Bursi vice presidente doc Sicilia, Alessandro Carruba, delegato AIS Siracusa e referente concorsi AIS Sicilia, Federica Milazzo, migliore sommelier Sicilia 2022 e la giornalista de La Sicilia Santina Giannone.

La prova finale, della durata massima di 15 minuti, composta da più momenti, ha visto prima di tutto una degustazione di 2 vini nazionali alla cieca, uno bianco e uno rosso. La prova consisteva nell’indovinare fra 4 opzioni disponibili mostrate dalla giuria il vino che si degustava alla cieca a cui bisognava dare anche un punteggio.

In seguito i candidati sono stati chiamati all’abbinamento vino-cibo, che ha visto prima uno dei commensali, Piero Giurdanella (Miglior sommelier di Sicilia), proporre 3 portate, un antipasto, un secondo e un dolce, a cui ogni finalista doveva abbinare un vino per ogni pietanza. In seguito, l’altro commensale, Laura Maccarone (tesoriera AIS Siracusa), ha proposto un secondo piatto a cui i sommelier hanno dovuto abbinare un vino, motivandone la scelta.

Prova finale che è proseguita con una prova di servizio di un vino a scelta tra tre differenti, con bonus punteggio diverso 3, 5 e 10 punti, in cui era prevista la decantazione e il racconto del vino e della cantina ai commensali.

La prova finale si è conclusa con il racconto della Doc Etna, proposta dalla giuria

I minuti precedenti al verdetto sono stati contraddistinti dalla suspence vissuta non solo dai sommelier finalisti ma anche dal numeroso pubblico in sala e da quello che seguiva l’evento in diretta sui social di AIS Sicilia.

Alla fine ha prevalso Claudio Di Maria che ha battuto i colleghi della delegazione di Catania Sergio Bellissimo e Mario Galvagna.

Nel corso della finale la giuria ha consegnato anche il premio speciale Doc Sicilia a Giuseppe Messina, della delegazione AIS Taormina.

“Al di là dei complimenti a Claudio Di Maria, che adesso sarà ambasciatore dei sommelier siciliani, sono soddisfatto di tutti i partecipanti perché hanno dimostrato di aver acquisito un livello di preparazione eccellente”, prosegue il presidente AIS Sicilia Baldacchino.

Quella di domenica 15 ottobre è stata anche l’occasione per celebrare il vino siciliano, con la delegazione ospitante aretusea che ha allestito un info point e un banco d’assaggio offerto gratuitamente ai tantissimi ospiti che hanno partecipato all’evento. Ospiti che hanno potuto assaggiare i vini di 8 etichette del territorio: Pupillo, Sissiri, Boni Vini, Torre Vendicari, Fausta Mansio, Feudo Acreide, Cammisuli e Gulino.

“L’occasione della finale del concorso Miglior Sommelier di Sicilia è stata propizia per far conoscere al pubblico i vini di alcune delle realtà del territorio siracusano”, commenta Alessandro Carrubba, delegato AIS per la provincia di Siracusa.

“Un territorio che è sempre stato vocato alla viticoltura ma che negli ultimi anni ha visto una maggiore presa di consapevolezza da parte delle aziende che ritroviamo nei loro vini, espressione fedele di una terra meravigliosa”, aggiunge.

La serata del 15 ottobre è stata arricchita dalla masterclass post-finale che ha raccolto più di 80 adesioni. Una degustazione guidata da Alessandro Carrubba sui “Bianchi del Sud Est della Sicilia” che ha visto i vini di Cantine Gulino protagonisti.

Gli ospiti hanno potuto degustare una verticale di albanello, vitigno siciliano raro di grande spessore, e una di moscato bianco di Siracusa, ben noto anche oltre i confini nazionali. In totale una batteria di 12 vini, 6 per ciascuna tipologia, che ha trasformato la degustazione in un vero e proprio viaggio nel tempo, dato che si sono degustati i vini dal più giovane al più vecchio. In particolare, da segnalare la prima annata di albanello, prodotta dall’azienda Gulino nel 2008.

Al termine della masterclass, Cantine Gulino ha regalato una chicca: la degustazione in anteprima di “Saliens”, il nuovo spumante metodo classico, non sboccato, ottenuto da Moscato.

L’evento siracusano è stato anche l’occasione per AIS Sicilia di annunciare i prossimi appuntamenti con il vino protagonista: la presentazione della guida dei vini siciliani che si svolgerà a Palermo sabato 27 gennaio 2024 e la prima edizione del concorso “Miglior Sommelier dell’Etna”, il primo spin-off del concorso appena concluso che regalerà senz’altro altre emozioni.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.