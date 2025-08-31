“I recenti episodi di violenza mettono in evidenza una grave emergenza sicurezza in città. Tuttavia, additare responsabilità dirette o indirette a chi ha dato prova di un’azione amministrativa improntata autenticamente alla legalità, rappresenta un tentativo maldestro di speculazione e strumentalizzazione che non può nemmeno essere preso in seria considerazione. Le istituzioni locali continuino in questo percorso di risanamento della città senza tentennamenti così come ha già fatto fino ad oggi. Il tema della sicurezza in città è divenuto così urgente da richiedere unità di tutte le forze politiche cittadine, un’azione condivisa e corale a sostegno di qualsiasi iniziativa utile a stemperare questo odioso clima che mette a repentaglio la serenità della cittadinanza catanese”.

Lo dichiara il deputato regionale di Grande Sicilia on. Giuseppe Lombardo dopo l’omicidio avvenuto in pieno centro a Catania all’interno di un parcheggio pubblico.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.