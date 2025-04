Volge al termine il ciclo di seminari dedicati al fenomeno della violenza di genere. Dieci incontri, dal 7 febbraio di quest’anno, organizzati dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, che hanno indagato il fenomeno sotto diversi punti di vista: “L’idea del seminario nasce dopo un’iniziativa sul tema nella settimana di eventi dedicati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. – spiega Andrea Giostra, direttore e coordinatore del ciclo di incontri – Il fenomeno è stato affrontato dal punto di vista psicopatologico e psicosociale ma anche dal punto di vista della magistratura. L’aspetto più interessante ed emotivamente toccante è stato quello delle testimonianze di donne vittime di violenza”.





Nell’ultimo incontro, in programma il 5 maggio, verrà affrontato il tema del processo penale a carico di un imputato di femminicidio o di violenza di genere.



Termini, configurazioni sociali, codice rosso, contesto giuridico nazionale, aspetti civilistici a tutela della donna, sono solo alcuni dei temi trattati e che, in occasione della prossima Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebrerà il 25 novembre del 2025, saranno sintetizzati in un documento che ne raccoglierà i risultati. “Stiamo già lavorando – conclude Giostra – ad un prossimo ciclo di seminari più approfondito e rivolto soprattutto ad un’informazione e ad una conoscenza del fenomeno corretta”.

