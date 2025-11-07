Oggi, venerdì 7 novembre alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di via Etnea 285 Catania si terrà il talk “Succede a casa tua…e se fosse vero?” che, con il sottotitolo “La violenza non ha sempre lividi. A volte ha sorrisi, silenzi, scuse” intende avviare un confronto su storie di ordinaria violenza domestica, silente e subdola che spesso non vengono neanche percepite come tale.





Protagoniste del dialogo, condotto dalla giornalista Maria Enza Giannetto, saranno Anna Agosta, presidente del centro antiviolenza Thamaia di Catania e consigliera nazionale della Rete Di.Re, Nunzia Scalzo, giornalista, scrittrice e grafologa forense come la protagonista del suo romanzo La regola dell’ortica, Feltrinelli e Maria Concetta Tringali, avvocata esperta di diritti civili e di famiglia e autrice di Femminicidio e violenza di genere.





Appunti per donne che vogliono raccontare. Il talk Succede a casa tua…e se fosse vero? si inserisce nell’ambito della rassegna Leggere insegna a leggere – Le relazioni pericolose, lanciata da Feltrinelli contro la violenza di genere che, dal 28 ottobre al 25 novembre – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne -, si propone di indagare le radici culturali alla base di un fenomeno che sta mostrando sempre più la sua gravità e su cui tutte e tutti siamo chiamati a interrogarci: mascolinità tossica, modelli patriarcali e manipolatori, linguaggio sessista, paradigmi che deformano le relazioni e l’immaginario collettivo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.