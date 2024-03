Palermo 19 marzo 2024 – “Al lungo elenco di casi di violenza registrati in città nei confronti di lavoratori e lavoratrici di ospedali, del commercio, della vigilanza privata, dei rider adesso dobbiamo aggiungere le sassaiole contro i mezzi di vigili del fuoco e polizia impegnati a spegnere le vampe di S. Giuseppe e l’agguato ai vigili urbani a Brancaccio, alla rotonda Norman Zarcone, dove un furgone con due ispettrici della polizia municipale a bordo è stato preso a sassate da ragazzini, che avevano chiesto l’intervento dei soccorsi simulando un falso incidente. Episodi che hanno come scenario le periferie come il centro città, in una escalation giornaliera preoccupante di violenza organizzata e di disagio sociale. In queste ore, lavoratrici e lavoratori dei vari settori, assieme a vigili del fuoco, polizia, vigili urbani, ai quali va la nostra solidarietà, hanno bisogno di una risposta forte delle istituzioni e di attenzione da parte di tutta la società civile. Torniamo a chiedere al prefetto la partecipazione dei sindacati ai tavoli provinciali per la sicurezza pubblica“.



Lo dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo sulle ultime aggressioni avvenute in queste ore a Palermo.





