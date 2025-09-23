“La UGL di Catania e la categoria UGL Autoferrotranvieri esprimono piena solidarietà all’autista dell’AMTS vittima della vile aggressione avvenuta nelle scorse ore. Condanniamo con fermezza questo gravissimo episodio, che colpisce non solo un lavoratore impegnato a svolgere il proprio dovere, ma anche la comunità, che ha diritto a un servizio pubblico sicuro ed efficiente.

Non è più tollerabile che gli operatori del trasporto locale siano bersaglio di violenze e intimidazioni. Ribadiamo quindi la necessità che istituzioni e azienda adottino misure concrete di prevenzione e tutela, per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti i dipendenti.





La nostra solidarietà all’autista aggredito si unisce all’impegno a vigilare affinché episodi simili non si ripetano e siano contrastati con determinazione”.

Giovanni Musumeci – Segretario UGL Catania

Giovanni Scannella – Segretario UGL Autoferrotranvieri

