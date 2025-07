“L’ultimo atto di assurda violenza, in ordine di tempo, effettuata contro alcuni ragazzi della Cioccolateria Lorenzo, impone adesso e in maniera definitiva una riflessione ed una organizzazione di strategie non più rinviabili a difesa della sicurezza di commercianti, cittadini e turisti”. Lo ha detto la consigliera di circoscrizione del PD Tiziana Calabrese che aggiunge:”Credo sia impossibile che di fronte ad una lunga scia di furti, rapine, spedizioni punitive che sembrano avere un preciso disegno per indebolire ancor di più la città di Palermo, ci si arrocchi ancora all’immobilismo di strategie e al racconto – ormai naufragato – di una città che non è affatto insicura ma attrattiva.”





Purtroppo non servono più i messaggi di solidarietà verso chi subisce questa violenza. Purtroppo non servono più gli attestati di vicinanza a quei turisti che hanno conosciuto la faccia più brutta e cattiva di Palermo.





Serve che la politica, la amministrazione comunale e le forze dell’ordine producano un vero piano di sicurezza, che non si otterrà mai solo con il pur volenteroso sforzo organizzativo di una pattuglia in più della municipale nel centro storico.





Palermo e i palermitani sono stanchi di rischiare la vita uscendo di sera. I commercianti sono stanchi di subire spaccate, rapine e aggressioni. E qui si rischia di perdere di vista molti concetti su cui si basa una comunità e una città”

