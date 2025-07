Visita ufficiale del Segretario Generale della CISL FP Messina Giovanna Bicchieri presso la UOSD REMS-CTA di Naso dell’ASP di Messina in occasione di una assemblea sindacale presso la struttura. Un appuntamento che ha posto l’attenzione su una realtà sanitaria complessa, ma in forte evoluzione.

“Il Direttore della UOSD Nicola Gambardella, nominato solo ad aprile 2025 – ha spiegato La Bicchieri – ha operato una profonda riorganizzazione terapeutico-gestionale della struttura, in piena sinergia con la Direzione Strategica dell’ASP di Messina. I risultati sono tangibili: da oltre sei mesi non si sono registrati né ricorsi a trattamenti sanitari obbligatori (TSO) né episodi significativi di aggressione al personale della REMS da parte di pazienti. Eventi che purtroppo sono invece drammaticamente molto frequenti in altre realtà della provincia. Un successo che testimonia l’efficacia di un approccio centrato sulla prevenzione, sull’ordine organizzativo e sull’attenzione alla dignità del paziente. Un nuovo modello gestionale per pazienti psichiatrici autori di reato.”





La REMS-CTA di Naso, che ospita 40 pazienti, si occupa di una popolazione fragile e complessa: pazienti psichiatrici autori di reato. In quest’ambito, la sicurezza è fondamentale, ma lo è altrettanto la possibilità di offrire percorsi autentici di riabilitazione e reinserimento sociale. Proprio su questo fronte, sono stati gettati negli ultimi mesi nuovi e solidi presupposti per ampliare gli interventi riabilitativi, valorizzando l’approccio terapeutico multidisciplinare.





Durante la visita, il segretario generale della Cisl Fp Messina ha espresso parole di forte apprezzamento per lo spirito di collaborazione e apertura mostrato dal Direttore della struttura, sottolineando l’importanza del dialogo costante con il personale sanitario, elemento cardine per migliorare le condizioni di lavoro e promuovere un clima operativo positivo e produttivo.

“La REMS-CTA di Naso – ha concluso la Bicchieri – si pone oggi come modello virtuoso a livello regionale, dimostrando che anche in ambiti critici come quello psichiatrico-giudiziario è possibile coniugare sicurezza, umanizzazione delle cure, dignità professionale e reinserimento sociale”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.