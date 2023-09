Si comunica che mercoledì 20 settembre alle ore 10.00, l’Arcivescovo di Catania S. E. Mons. Luigi Renna verrà in visita pastorale presso l’Istituto Regionale d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo” di Catania in via Biancavilla n.10, ad inaugurare l’anno scolastico 2023/2024. L’Istituto, articolato in Liceo Artistico e Istituto tecnico Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie e ambientali, fin dalla sua nascita si è distinto per il costante impegno civico e sociale, l’educazione alla cittadinanza e alla solidarietà e la collaborazione con il territorio. L’occasione è gradita al Dirigente scolastico, prof. Raimondo Ferlito, per ringraziare Sua Eccellenza per aver accettato l’invito ed augurare a tutte le componenti della scuola un buon inizio anno scolastico. I genitori degli alunni sono invitati a partecipare al lieto evento.

Luogo: Istituto Regionale d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo”, via Biancavilla, 10, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.