Lunedì scorso, una delegazione del Gruppo di Palermo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha partecipare al giorno dedicato alla commemorazione delle vittime delle foibe che a Palermo si è svolta presso la “Villa Martiri delle foibe” in via Ludovico Bianchini allo Zen.

Nel “Giorno del ricordo”, oltre alla rappresentanza del Gruppo ANMI di Palermo, guidata dal suo presidente, l’ing. Luigi Castiglia (nella foto, il terzo da sinistra), hanno presenziato le massime autorità cittadine.

Alla commovente quanto breve commemorazione di lunedì scorso ha fatto seguito la deposizione floreale in memoria dei tanti italiani, fiumani e dalmati vittime della tragedia che ogni anno è e deve rimanere un ricordo indelebile nella memoria di tutti.

Il “Giorno del ricordo”, istituito il 30 marzo 2004, è divenuta la ricorrenza civile nazionale italiana in ricordo dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata perpetrati dal movimento di liberazione jugoslavo in Istria nell’autunno del 1943 e a maggio di due anni dopo, dallo Stato jugoslavo nella Venezia Giulia. Particolarmente e tristemente note sono le foibe di Vines e quella di Plutone (nei pressi di Trieste), le foibe di Gargaro e Zavni (in provincia di Gorizia) e la foiba di Costrena (nei pressi di Fiume), luoghi nei quali, dopo fucilazione collettiva, i corpi delle vittime venivano gettati.





Luogo: ZEN, Via Ludovico Bianchini, 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

