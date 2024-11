La scuderia RO racing in trionfo con Toti Mannino e Giacomo Giannone al Rally di Taormina. I due hanno portato la loro Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, seguita da Guagliardo, sul gradino più alto del podio della manifestazione riservata alle autostoriche. Nella gara per le moderne, esordio eccellente di Carlo Nicoletti che, in coppia con Marco Spanò, ha concluso al decimo posto della generale.

Quello appena trascorso è stato, per i colori della scuderia RO racing, un nuovo fine settimana sugli scudi. Non poche sono state, infatti, le soddisfazioni per i portacolori del sodalizio di Cianciana.

Al Rally di Taormina Toti Mannino e Giacomo Giannone, nella gara riservata alle auto storiche, hanno vinto a mani basse, a bordo della loro Porsche 911 del Terzo Raggruppamento seguita da Guagliardo. I due campioni del TRZ di Quarta Zona hanno lasciato ben poco ai propri avversari ed hanno sempre viaggiato con una marcia in più rispetto al resto della concorrenza.

Tra le moderne grande gara per Carlo Nicoletti e Marco Spanò. Il giovane nisseno, all’esordio nelle corse su strada, ha dimostrato grande maturità ed è riuscito a condurre la sua Peugeot 208 R2B al decimo posto della classifica generale. In N3 secondo posto di classe per la Renault Clio RS di Andrea e Simone Di Caro. Samuele e Giuseppe Spanò con la loro Citroen C2 hanno completato il podio della classe RS Plus 1.6. Nuovo palco d’arrivo per Gaetano Terranova e Marco Cusimano. Il ragazzo della provincia di Enna, alla sua seconda esperienza nei rally, si è difeso nella difficile classe N2 dove è giunto sesto al termine.

