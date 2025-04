E’ ufficiale: il titolo di Campione Mondiale della Pizza 2025 è stato assegnato a Giuseppe Balsomini, pizzaiolo di Mazara del Vallo, che ha conquistato il primo posto nella categoria più ambita del prestigioso Campionato Mondiale della Pizza, svoltosi presso la Fiera di Parma dal 7 al 10 aprile.

Con una creazione che ha incantato giuria e pubblico il maestro pizzaiolo ha superato concorrenti provenienti da 55 Paesi, dimostrando una straordinaria combinazione di tecnica, gusto e creatività.





Balsomini era accompagnato dal maestro Luciano Dado, entrambi lavorano da Vizi da Re a Mazara, per garantire un mix perfetto tra tradizione, qualità, innovazione. Conquistato anche il premio pizza sostenibilità.

Il Campionato Mondiale della Pizza, giunto alla sua 32ª edizione, si conferma anche quest’anno come il più importante evento internazionale dedicato alla pizza in tutte le sue forme. Migliaia di visitatori, centinaia di pizzaioli in gara, e un solo vincitore: Giuseppe Balsomini, il nuovo ambasciatore mondiale della pizza d’eccellenza.

Luogo: MAZARA DEL VALLO, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.