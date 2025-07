Il Comune di Vizzini, in collaborazione con il Centro Studi C.E.S.T.A. e Project Manager Sicilia, promuove per giovedì 24 luglio 2025 alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare, una riunione informativa rivolta al tessuto imprenditoriale del territorio. L’incontro è finalizzato a illustrare strumenti di sostegno, opportunità di finanziamento e servizi per lo sviluppo delle attività economiche locali.

Apriranno i lavori il Sindaco del Comune di Vizzini, Salvatore Ferraro, e l’Assessore al bilancio e alle attività produttive, Giovanni Giardinelli, con i saluti istituzionali.

Interverrà Rosario Genchi, Presidente di Project Manager Sicilia, con un contributo sui finanziamenti agevolati per le imprese, gli avvisi attivi e i bandi di prossima scadenza. A seguire, Luca Giardinelli, collaboratore di WE-Unit Group – società specializzata in mediazione creditizia – approfondirà le tematiche legate all’accesso al credito.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato l’Avviso pubblico “Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra–alberghiero”, promosso dal Dipartimento Turismo della Regione Siciliana. Un’iniziativa concreta a supporto delle realtà imprenditoriali che operano nel comparto turistico, strategico per il territorio.

L’incontro rappresenta un momento di confronto e informazione prezioso per tutti gli imprenditori e operatori economici di Vizzini e dintorni, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a risorse, bandi e strumenti utili allo sviluppo d’impresa.





