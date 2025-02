Nuova tappa del Service distrettuale Lions “Volevano cucire le mie ferite con dei punti di vista”, questa volta presso il liceo Maurolico di Messina, che ha visto lavorare insieme due Club Lions Della terza Circoscrizione: il Messina Ionio con i propri Leo e il Messina Peloro, impegnati in un interclub brillante.

L’evento ha rappresentato un’ottima occasione di riflessione attraverso il contributo di due illustri ospiti: La prof.ssa Angela La Spina, Associata di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università di Messina e la dott.ssa Emanuela La Face, pedagogista titolare del centro E-Ducere, che hanno dialogato con gli studenti delle quarte classi intorno ai temi della tutela del minore tra fragilità on life e identità online, guidandoli attraverso un percorso virtuoso alla ricomposizione di un’identità apparentemente divisa ma in realtà unica e preziosa.





Dopo l’accoglienza e il saluto della dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna De Francesco, ha voluto porgere un gradito saluto anche l’Assessora alle politiche giovanili e all’istruzione della Città metropolitana di Messina, dott.ssa Liana Cannata, la quale ha espresso, anche a nome dell’Amministrazione Basile, vivo compiacimento per l’impegno profuso ormai da due anni dai Lions attraverso questo Service che consente di parlare direttamente al cuore dei giovani. A seguire, hanno espresso il piacere di lavorare insieme attorno a questi temi urgenti e attuali anche i due Presidenti dei Club Lions oggi presenti, rispettivamente la dott.ssa Mariangela Giammella per il Club Messina Ionio e il dott. Domenico Arena per il Club Messina Peloro.

Attraverso una interessantissima e dinamica relazione, la prof.ssa Angela La Spina ha invitato gli oltre cento ragazzi presenti in aula a riflettere sul binomio “autodeterminazione e identità personale” nella duplice dimensione analogica e digitale, mettendoli in guardia dai pericoli, sempre in agguato nella rete, della conformazione, della omologazione, della profilazione e dalla ricerca ossessiva di like che annullano le peculiarità di ciascuno di noi.





Come di consueto, hanno apportato il loro contributo in termini di servizio i ragazzi del Leo club Messina Ionio oggi rappresentato dai soci Emanuele Russo, Giuseppe Testa e Rachel Marra, che hanno coinvolto gli studenti in un gioioso momento di riflessione a partire dal testo della canzone di Lucio Corsi “Volevo essere un duro”. I tre giovani Leo hanno presentato ai liceali anche una visione d’insieme sul mondo dell’associazionismo Leo e sulle molteplici occasioni di crescita personale e sociale e, infine, hanno donato agli studenti un calendario speciale realizzato dai ragazzi della Casa di Reclusione di Augusta.

Le conclusioni Lionsistiche di questo interessante incontro sono state affidate al PDG dott. Franco Freni Terranova, socio del Lions Club Messina Ionio, che ha dedicato parole di grande elogio ai ragazzi per la loro maturità di pensiero, la partecipazione e la serietà con cui hanno seguito il service e i relatori.

Luogo: Messina

