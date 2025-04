Novità in arrivo per i viaggiatori in partenza da Palermo: decolla domani il primo volo di Volotea – la compagnia aerea che collega le città europee di medie e piccole dimensioni – verso Bilbao, dinamica città del nord della Spagna nota per la sua offerta culturale, gastronomica e architettonica. Il collegamento sarà operato due volte a settimana, ogni martedì e sabato, e offrirà un’opzione comoda e diretta ai passeggeri in partenza dallo scalo palermitano per esplorare i Paesi Baschi e, allo stesso tempo, consentirà ai tanti turisti baschi di raggiungere la Sicilia occidentale.

Con questa nuova rotta internazionale, Volotea conferma il proprio impegno nel rafforzare i collegamenti tra l’Italia e la Spagna, contribuendo a stimolare nuovi flussi turistici, soprattutto incoming, e culturali tra due territori dalle forti identità e attrattive. La rotta si inserisce in una più ampia strategia di consolidamento della presenza del vettore sullo scalo di Palermo, uno dei principali hub siciliani.

“Il nuovo volo tra Palermo e Bilbao rappresenta una tappa significativa nell’espansione del nostro network internazionale – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Con questa rotta colleghiamo due territori ricchi di cultura e tradizioni, favorendo il turismo e la mobilità a breve raggio. Miglioriamo così la connettività di Palermo con l’Europa, offrendo nuove opportunità sia ai viaggiatori siciliani che ai turisti baschi interessati a scoprire le bellezze del territorio. Ma le novità per l’estate 2025 non finiscono qui. Infatti, è previsto anche l’avvio del collegamento con Heraklion, operativo dal prossimo 8 luglio con una frequenza settimanale per tutta la stagione”.

