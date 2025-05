C’è una Sicilia che non si piega, che non si svende, che non si rassegna. È quella raccontata da “Ohdio“, giovane artista della scena urban siciliana, che torna oggi sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “We Are”, distribuito da ADA (Warner Music Italy) per l’etichetta indipendente Southside Records.

La produzione è firmata da Wave Off, producer capace di fondere innovazione e radici con un tocco sempre personale. Il brano si muove tra beat urbani e linee melodiche evocative, sorreggendo un testo che è manifesto d’identità, di appartenenza, di resistenza culturale.

Ohdio non racconta una Sicilia da cartolina, ma quella vissuta, sofferta e amata ogni giorno. I versi sono schietti, lucidi, profondamente personali: “Ho segnato sulla mappa la mia Sicily / Esportando il mio slang e i miei vicoli” non è solo un gioco di parole, è una dichiarazione d’intenti.

Con “We Are”, Ohdio si conferma una delle voci più autentiche del nuovo sound del Sud. Una voce che merita di essere ascoltata, condivisa, supportata.

Ascolta il brano qui: https://ada.lnk.to/weare









Luogo: Musica, PALERMO, PALERMO, SICILIA

