Energia post-punk, melodie romantiche, synth retrò e accordi dream pop: sono le premesse del live in programma venerdì 21 febbraio alle 22,30 al PunkFunk di Palermo. Sul palco del Record Shop & Music Bar di via Napoli 10 salgono i We Are Waves, band post-punk di Torino con oltre 10 anni di esperienza e un sound unico, che hanno declinato in tre album e diversi EP. Oltre ad aver girato ampiamente l’Italia, i We Are Waves hanno suonato in Belgio, Germania e Repubblica Ceca, dove hanno già un ottimo seguito.





La band ha condiviso il palco con artisti di spicco, espressioni del post-punk complementari, ma che si distinguono l’una dall’altra per dettagli e attitudine: The Chameleons, Front 242, She Past Away, Soviet Soviet, Aucan e The Toxic Avenger. L’ultimo album dei We Are Waves, “Cave”, è uscito per MeatBeat Records, Dirty Beach Records e Velouria Recordz e rappresenta un’evoluzione verso un sound più oscuro e intenso. Il 2025 si è aperto per questa formazione con la pubblicazione di “10 Years of Labile“, una versione completamente rimasterizzata del loro primo album, che dona nuova vita ad ogni dettaglio, arricchendo il tutto con lati B e demo inediti.





Il live di venerdì 21 febbraio al PunkFunk, con ingresso gratuito, chiude il cerchio del tour di “Cave” ed è un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo il sound di questa band. Il tutto, naturalmente, nello stile del Record Shop & Music Bar di Palermo, dove la buona musica si accompagna a un ottimo cocktail, a un calice della selezione di vini o a una birra.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 21/02/2025

Data Fine: 21/02/2025

Ora: 22:30

Artista: We Are Waves

Prezzo: 0.00

