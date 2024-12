Ieri mattina presso l’istituto Mary Poppins di Librino l’Associazione universitaria “We Love Unict”, in collaborazione con l’Associazione territoriale “La Sesta”, hanno consegnato ai piccoli studenti diversi doni in occasione delle imminenti festività natalizie.

Il sorriso sincero dei tanti bimbi presenti ha ripagato l’impegno dei tanti volontari confermando il successo dell’iniziativa. Ne è convinto il presidente dell’associazione We Love Unict Emmanuele Consoli che ha commentato: “Giornate come questa ci fanno riscoprire il senso del Natale: donare un sorriso. Ma in realtà, oggi sono stati i bambini dell’Istituto Mary Poppins a regalare a noi un sorriso con la loro genuinità e con la loro gioia nel ricevere un regalo. Ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi dell’associazione che rappresento e dell’associazione La Sesta per la grande collaborazione”.

L’iniziativa ha visto gli studenti universitari impegnarsi nelle settimane precedenti all’interno di tutti i dipartimenti dell’Ateneo di Catania, organizzando banchetti per la raccolta di giocattoli nuovi o in ottimo stato. La comunità studentesca ha risposto presente all’iniziativa registrando un numero considerevole di giocattoli donati.

Entusiasta anche Maryon Randazzo Vice Presidente dell’associazione La Sesta: “Ogni giocattolo donato rappresenta non solo un regalo, ma un gesto di solidarietà che può fare la differenza nella vita di un bambino. La gioia era palpabile. È stato emozionante vedere i sorrisi stampati nei volti dei bambini presenti che hanno vissuto un momento di spensieratezza. Il clima di festa ha reso la giornata ancora più speciale, creando legami tra le persone e rafforzando il senso di comunità della nostra circoscrizione.”

Al termine dell’iniziativa è stato comunicato ai bimbi l’arrivederci al prossimo anno: il countdown per “Doniamo un Sorriso 2025” è già iniziato!

Luogo: Istituto Mary Poppins di Librino, Viale castagnola, 4, CATANIA, CATANIA, SICILIA

