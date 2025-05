Si è svolta il 29 maggio presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, su iniziativa della Senatrice Barbara Floridia, Presidente della Commissione Vigilanza Rai, la conferenza stampa di presentazione di Wine Not? 2025, la rassegna enoculturale ideata e organizzata dalla Pro Loco Sabatina – Sant’Andrea APS con l’obiettivo di promuovere il territorio e far conoscere il piccolo borgo di Sant’Andrea di Rometta, in provincia di Messina. La quinta edizione dell’evento si svolgerà domenica 3 agosto 2025 tra le viuzze della piccola frazione romettese, dinnanzi alla Chiesa della Madonna del Sabato, patrona della comunità, a cui gli abitanti sono molto devoti.





La conferenza stampa è stata ospitata al Senato della Repubblica, grazie all’impegno e alla promessa fatta un anno fa dalla Senatrice messinese Barbara Floridia che, ospite della quarta edizione, era rimasta piacevolmente colpita dalla riuscita e dalla portata dell’evento che ha messo in luce il grande amore per il territorio della Pro Loco Sabatina – Sant’Andrea APS che attraverso questa ed altre iniziative è riuscita a far rivivere e portare turismo nel piccolo borgo romettese. «Ci sono due modi di fare politica: amando e parlando. Ho scelto il modo più semplice, cioè amare il territorio, il vino, le persone che mi circondano, prescindendo dalle scelte politiche – ha affermato la senatrice Floridia. Solo amando le cose che fai e i luoghi in cui credi puoi riuscire a portare migliaia di persone in un piccolo borgo di 50 abitanti, come ha fatto questa virtuosa associazione».





«Con la conferenza stampa di oggi, – ha sottolineato il Presidente della Pro Loco Sabatina, Emanuele Borghetti – la politica nazionale, grazie alla Senatrice Floridia, mette al centro delle istituzioni l’attenzione verso i piccoli borghi, la rete pro loco e le loro attività. Lanciare la quinta edizione di Wine Not? dalle aule del Senato è stato il suggello al lavoro che ormai dal 2019 tutti i soci profondono nell’organizzazione di questo importante evento».

Si rinnova anche per quest’anno la proficua collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, presente alla conferenza stampa con la vice presidente di AIS Sicilia, Mariagrazia Barbagallo, e con il responsabile eventi di AIS Sicilia e delegato di Taormina, Gioele Micali che ha affermato: «Ancora una volta l’area eventi di AIS Sicilia e tutta l’associazione regionale hanno il piacere di collaborare a questo evento di grande successo che celebra il territorio messinese e non solo, in tutto il suo potenziale enologico. Quest’oggi un importante riconoscimento è stato dato – ha continuato Micali – grazie all’opportunità di essere presenti al Senato della Repubblica, dove insieme a Mariagrazia Barbagallo abbiamo potuto raccontare l’importanza anche del ruolo della comunicazione del vino affidato ad AIS. Allo stesso tempo si è parlato della Messina enologica con le sue 3 DOC (Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari) e si è rafforzato sempre di più il legame tra associazione, istituzioni, consorzi di tutela e aziende che credono fortemente nel lavoro del territorio».





Alla conferenza stampa ha preso parte anche il giornalista e sommelier Salvo Ognibene che nel suo intervento ha evidenziato che: «La cultura del vino in Sicilia cresce sempre di più, grazie ad una massa critica sempre più ampia, alla ricerca fatta dai sommelier ed ovviamente grazie ai produttori che negli ultimi anni hanno dato davvero un contributo importante nell’affermazione di alcuni territori, da Marsala all’Etna». «C’è ancora molto da lavorare – ha affermato ancora il giornalista Salvo Ognibene – soprattutto con parte della ristorazione, soprattutto nei luoghi turistici, che spesso guarda ai prezzi e non alla qualità. Eventi come Wine Not? sono utili all’interno di questo percorso che l’isola sta facendo» – ha concluso il giornalista.





Durante la conferenza stampa sono state illustrate le principali novità dell’edizione numero cinque di Wine Not? che proporrà un articolato programma di degustazioni, incontri, laboratori e attività divulgative volte a valorizzare i vitigni autoctoni e le eccellenze locali. Wine Not? è un evento patrocinato dal Comune di Rometta che nasce dall’idea che il vino è un elemento identitario e può fare da traino e motore per lo sviluppo dei territori.

Alla conferenza stampa hanno preso parte alcuni senatori della Repubblica, il Presidente del Consiglio del Comune di Rometta, Alessandro Nava, il segretario generale dell’UNPLI, Ignazio Di Giovanna – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, oltre a giornalisti e operatori del settore enogastronomico e turistico.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.