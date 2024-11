È stato un tripudio di vitalità, musica, riflessioni ed emozioni al Teatro Golden di Palermo per il concerto organizzato dalla Women Orchestra, che ieri sera 25 novembre, nella giornata contro la violenza di genere, ha registrato il sold out.



Tantissime le artiste che hanno accolto l’invito dell’orchestra tutta al femminile diretta da Alessandra Pipitone, offrendo al pubblico un’esperienza sonora emozionante e coinvolgente con un repertorio ricco e variegato, studiato in ogni minimo dettaglio per raccontare la complessità della vita e dell’arte, e trasmettere un messaggio di rispetto e libertà.

Il concerto è così cominciato con capolavori della lirica italiana come “È strano… Sempre Libera” da La Traviata e l’esecuzione delle colonne sonore di Ennio Morricone quali Nuovo Cinema Paradiso, per poi giungere alla musica da tango, e a quella popolare, con brani come Respect di Aretha Franklin, che è un inno all’empowerment, e Hallelujah di Cohen, fino al rock con Highway to Hell degli AC/DC, Bohemian Rhapsody dei Queen, e Thunderstruck. Gli arrangiamenti musicali sono stati realizzati dai Maestri Alberto Maniaci, Giuseppe Vaccaro, Valter Sivilotti, Salvatore Sabatino e Giuseppe Ricotta.



Sul palco, accompagnate dalla Women Orchestra, si sono succedute in particolare le cantanti Maria Francesca Mazzara, Federica Foresta, Federica Neglia, Lidia Schillaci, il gruppo vocale SONG’s Sisters, Deborah Iurato e Cristina Ramos.



“Insieme, con l’espressione della nostra arte- racconta la Direttrice della Women Orchestra, Alessandra Pipitone- abbiamo voluto trasmettere il messaggio che portiamo avanti da sempre: quello dell’autodeterminazione e della libertà di autorealizzazione che deve avere ogni essere umano, donne e uomini, e del rispetto che ciascuno deve avere della vita e delle scelte dell’altra, dell’altro”.



Ospiti speciali della serata sono state le attrici Stefania Blandeburgo e Annandrea Vitrano, che hanno proposto al pubblico riflessioni sull’importanza del linguaggio e, in generale, contro la violenza di genere.

Unico uomo sul palco, il poliedrico, cantautore attore e presentatore, Mario Incudine, che ha allietato il pubblico con diversi interventi recitati e cantati omaggio alla donna.



Il concerto, organizzato dalla Asc Production e dall’Associazione Freedom di Salvo Melia, ha visto la partecipazione anche dell’Aps Marisa Leo e dell’Associazione Donne del Vino di Sicilia.



“Grate di essere qui- ha dichiarato Samantha Di Laura, Vicepresidente dell’Aps Marisa Leo- e di continuare a lavorare a favore di quella cultura del rispetto in cui credeva tanto Marisa Leo”.



“È già passato un anno da quando Marisa non è più tra noi- ha aggiunto Nina Cammarata, Presidente dell’Aps e mamma della giovane professionista scomparsa un anno fa per mano dell’ex compagno- e in questo anno grazie all’associazione Marisa Leo sono stati realizzati e programmati diversi eventi e progetti contro la violenza sulle donne, portando avanti il suo impegno. Sono grata di esserne coinvolta perché, insieme a grandi e meravigliose persone, trovo la forza di andare avanti nel ricordo di mia figlia e dei suoi interessi”.



All’Associazione Marisa Leo, l’Organizzazione ha voluto devolvere parte del ricavato del concerto.

“Un atto voluto e dovuto per una causa sociale in cui crediamo tanto”, dicono gli organizzatori Rosario Sabatino e Salvo Melia.



“Destineremo i fondi raccolti in occasione del concerto- ha detto Samantha Di Laura- a sostegno di progetti delle associazioni presenti sul territorio siciliano con cui collaboriamo che si occupano di supportare le persone vittime di violenza di genere”.



Lo spettacolo è stato preceduto da un intervento sulle tematiche molestie nel mondo del lavoro e violenza economica, organizzato dai rappresentanti regionali di CIGL, CISL e UIL, e moderato dalla giornalista Giusy Messina, a cui sono intervenute: Gabriella Messina, Segretaria regionale CGIL Sicilia; Vera Carasi segretaria regionale CISL Sicilia; Vilma Maria Costa, Coordinatrice PO UIL Sicilia.



Contestualmente è stato organizzato anche un momento di degustazione vini a cura delle Donne del Vino di Sicilia- Associazione di cui Marisa Leo faceva parte in quanto professionista nel marketing del vino- in collaborazione con Gamma Service, che per l’occasione ha fornito i calici di vino e il tovagliato, e con Ice Cube, che ha fornito il ghiaccio.



In contemporanea, nella hall del Teatro Golden, è stato inoltre possibile ammirare la mostra della pittrice siciliana “Emozioni a colori”, un invito- attraverso colori, forme e suggestioni emotive- a guardare al proprio io più profondo e a riflettere sul valore della libertà, della dignità e dell’autodeterminazione di ogni donna.



“Women’s Voices” è stato organizzato da ASC Production in collaborazione con Associazione Freedom di Salvo Melia, con Donne del Vino di Sicilia e con l’APS Marisa Leo, con il patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regione Siciliana.



