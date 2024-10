La ricorrenza del 25 novembre segna il giorno e il motivo della nascita di una speciale ensemble di donne, la Women Orchestra, che dal 2017 porta sui palchi di tutto il mondo il suo messaggio contro la violenza di genere e per l’inclusione. A Palermo al fianco della Women Orchestra, fondata e diretta da Alessandra Pipitone, saliranno sul palco del Teatro Golden alcune straordinarie artiste, musiciste e attrici, a sottolineare l’importanza di questa giornata mondiale per dire no alla violenza di genere. Parte del ricavato andrà in beneficenza all’Associazione Marisa Leo, la giovane mamma siciliana barbaramente uccisa nel 2023 dal suo ex compagno.



Women Orchestra, Annandrea Vitrano, Stefania Blandeburgo, Cristina Ramos dalla Spagna, Deborah Iurato, Lidia Schillaci, SONG’S Sisters, Maria Francesca Mazzara, Federica Foresta e Federica Neglia. Sono le artiste, tutte donne, che si esibiranno in concerto il prossimo 25 novembre 2024 al Teatro Golden di Palermo. Un’importante iniziativa della Women Orchestra, l’orchestra tutta al femminile nata il 25 novembre del 2017, che per la ricorrenza ha voluto riunire cantanti, musiciste e attrici in Women’s Voices, uno spettacolo all’insegna della musica e dell’impegno a favore di una società inclusiva.



“È importante che le donne si uniscano in modo deciso e con forza nella battaglia contro la violenza di genere- dichiara la Direttrice e fondatrice della Women Orchestra, Alessandra Pipitone- Per questo abbiamo voluto il concerto di Palermo del 25 novembre prossimo. L’obiettivo è utilizzare, ancora una volta, l’arte della musica anche come strumento di impegno sociale, sia per sensibilizzare contro la violenza di genere che, con un’accezione positiva, a favore dell’affermazione delle donne nella società contemporanea”.



“È un concerto pensato anche per celebrare il talento e la forza delle donne”, sottolinea a tal proposito, Rosario Sabatino patron della ASC Production, che organizza l’evento in collaborazione con l’Associazione Freedom di Salvo Melia, con Donne del Vino di Sicilia e con l’APS Marisa Leo. A quest’ultima andrà parte del ricavato dello spettacolo.



“L’associazione Marisa Leo che opera incessantemente per la diffusione della cultura del rispetto- dichiara la Vice Presidente Samantha Di Laura- è grata di essere al fianco della Women Orchestra in questo giorno dedicato alle donne cadute sul campo, mentre lottavano per la propria libertà, per continuare a diffondere il loro messaggio e la loro voce”.



“Marisa amava la musica e la condivideva – aggiunge Nina Cammarata, mamma di Marisa e Presidente dell’APS Marisa Leo – sottolineava l’energia e la considerava uno strumento straordinario per innalzare il proprio livello di consapevolezza. Ricordarla attraverso la musica sarà meraviglioso, alla fine della serata applaudirà anche lei”.



Il concerto il 25 novembre al Teatro Golden di Palermo, con la partecipazione di Annandrea Vitrano, Mario Incudine e Stefania Blandeburgo.



Il concerto propone un percorso musicale che spazia dalla lirica al rock, includendo celebri colonne sonore di Ennio Morricone, pop e musica leggera. La Women Orchestra presenterà un programma variegato, promettendo un’esperienza coinvolgente e unica. Come anticipato, si esibiranno da soliste le cantanti italiane Deborah Iurato e Lidia Schillaci, la cantante spagnola Cristina Ramos, le voci soprano Maria Francesca Mazzara, Federica Foresta e Federica Neglia. Sul palco anche le SONG’S Sisters e le attrici Annandrea Vitrano e Stefania Blandeburgo, e unico uomo ospite d’eccezione, il poliedrico Mario Incudine.



Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro dibattito organizzato dai rappresentanti regionali di CGIL, CISL e UIL sulla tematica violenza e molestie nel mondo del lavoro, e dunque sull’importanza di creare un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso per tutti.



“Women’s Voices” è patrocinato dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.







Teatro Golden Palermo 25.11.2024 h 20:30



