Importante riconoscimento per il Faro Doc 2020 della Tenuta Rasocolmo che ha conquistato la medaglia di bronzo nell’ambito della sesta edizione di “WOW!”, competizione enologica promossa da Civiltà del bere, allo scopo di selezionare i vini che esprimono al massimo livello la combinazione di qualità, intesa come espressione di equilibrio organolettico, e tipicità, nel senso di rispondenza a un canone riconducibile alla zona di appartenenza.

Il Faro 2020 della Tenuta Rasocolmo si è qualificato al termine di un lungo lavoro di assaggi, con una giuria composta dai migliori degustatori italiani, su oltre mille campioni valutati.

Il Faro 2020, ha ricevuto un voto di qualità tra 85 e 89 centesimi e un punteggio di tipicità di 6 decimi qualificandosi tra i vini particolarmente identitari, rispondenti al territorio d’origine e alla sua tradizione enoica.

Di fatto il Faro della Tenuta è l’unica DOC FARO non sottoposta a barrique ma invecchiata ed affinata solo in acciaio per almeno 12 mesi. Una filosofia di produzione che l’azienda ha seguito sin dall’inizio per ottenere un vino in grado di esprimere al meglio tutto il valore dei cinque vigneti che lo compongono (Nerello Mascalese, Nocera, Nerello Cappuccio, Nero d’Avola, Sangiovese) e del loro terroir e per realizzare una sorta di Faro DOC in purezza che, sino ad oggi, ha riscosso grande successo e riconoscimenti internazionali.

Di seguito una sintesi della valutazione della Giuria:

“Rubino intenso. Note di frutta cotta e vegetali. Maturo (…) con decisa freschezza e tannino irruente. Rubino mediamente pallido. Ha note eteree che ricordano la vernice, una frutta macerata e accenni di salamoia. Al sorso il tannino è equilibrato (…). Naso particolare con note ematiche e fruttate, mirtillo, corteccia e sottobosco, china e caffè. In bocca il tannino è ancora un po’ marcato e ruvido. Finale speziato.”

