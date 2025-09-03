La musica dei fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa, ha fatto da colonna sonora a uno degli eventi televisivi più attesi e seguiti della Cina come il reality show internazionale “Wow The World”, trasmesso in streaming su WeTV.

Le riprese del programma hanno avuto come scenario la suggestiva Piazza Duomo di Catania e un noto hotel di via Etnea, trasformando il cuore pulsante della città in un palcoscenico mondiale. Sul set, accanto al duo siciliano, erano presenti alcune delle più celebri personalità dello spettacolo cinese, tra cui gli attori Sun Hong Lei e Li Nai Wen, il popolare comico Chen He, il cantante Liu Yu Ning e giovani talenti come Gong Jun, Chen Xing Xu e Wang Yu Wen e altri come Ouyang Di Di, Jolin Jin, Lin Yi e Guo Jing Fei.





Il format televisivo racconta i viaggi del “Team Terra”, gruppo di star cinesi che compongono la Global Vibe Tribe, un’avventura alla scoperta dei tesori nascosti del pianeta, nel segno della gioia universale e dell’incontro tra culture.

La tappa siciliana non è stata soltanto un viaggio, ma un vero e proprio ponte culturale tra Italia e Cina, costruito attraverso musica, tradizioni e convivialità.

Protagonisti della puntata, i Bellamorèa, accompagnati dalla loro corista Denise, hanno presentato al pubblico cinese i brani “Veniti”, “Comu veni si cunta” e “Passerà” (uscito lo scorso agosto), che intrecciano sonorità popolari con richiami alla grande musica italiana amata in tutto il mondo. La loro performance ha coinvolto i concorrenti e il numeroso pubblico presente in piazza, trasformando lo spettacolo in un momento di festa collettiva e di sincera partecipazione.





L’esperienza segna un passo importante per il duo siciliano, ambasciatore musicale della propria terra:

“È una grande soddisfazione e gratificazione – dichiarano i fratelli Bunetto – aver partecipato a un progetto di portata internazionale che ha dato voce alla Sicilia, alle sue tradizioni e alla sua musica. Portiamo alto il nome della nostra isola e siamo felici di aver contribuito a una nuova immagine dell’Italia agli occhi del pubblico cinese.”

Grazie a “Wow The World”, l’Italia viene raccontata non solo come scrigno di arte e musei, ma come terra viva, accogliente e vibrante, ricca di persone, storie e connessioni culturali sorprendenti.

