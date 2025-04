“X un FOOD + Sostenibile” è il titolo del talk con gli studenti, oggi 10 aprile 2025, alle ore 11.00, presso l’area lounge – della mensa universitaria Santi Romano in viale Delle Scienze (edificio 1), a Palermo. L’iniziativa rientra nell’ambito della “Green food week”, promossa dall’Associazione Foodsinder e rilanciata dall’ANDISU (Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario), con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Al talk con gli studenti partecipano: Valeria Militello del C. di A. Ersu Palermo (“Verso una ristorazione sostenibile”), Maurizio Cellura responsabile del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica di Ateneo – UNIPA (“Quanto pesa il food sull’ambiente”), Ornella Grispo di Cot Ristorazione (“Il Km zero nel piatto dello studente”), Francesca Cerami presidente IDIMED (“Dieta Mediterranea per salvare l’ambiente).

Per l’occasione a pranzo, presso le mense universitarie “Santi Romano”, “San Saverio”, “Santissima Nunziata” e dell’Ospedale “Civico” il menu servito sarà esclusivamente “green”: senza carne né pesce, ma solo a base di piatti vegetali, privilegiando ingredienti biologici e locali.

La Green Food Week 2025 iniziata il 7 aprile, si svolgerà sino a venerdì 11 aprile 2025 grazie alla collaborazione di COT Ristorazione, società che cura la gestione della ristorazione universitaria ERSU.

Consulta il menù “green” del 10 aprile 2025 ( https://notify.ersupalermo.it/download/20250407-Green-week-2025-ERSU.pdf ) e il ricettario della settimana (https://notify.ersupalermo.it/download/20250407-ricettario-green-week-2025-10-aprile.pdf ).

