Un’esperienza che lascerà il pubblico senza parole. Con abilità che sfidano la logica e la mente. Sono queste le premesse di “Xmas in Mind”, il nuovo spettacolo di mentalismo di Giovanni Cricchio.

Appuntamento venerdì 29 dicembre, alle 21.15, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, in via Filippo Angelitti, 32 (Piazza Campolo).

Giovanni Cricchio condurrà gli spettatori in un viaggio straordinario attraverso il potere della mente umana. Come diceva Albert Einstein: “Dio non gioca a dadi” e, a Xmas in Mind, si scoprirà che anche la mente umana non lo fa.

Pronti, allora, allo stupore nel corso di una serata che farà mettere in discussione tutto ciò che si pensa di sapere sull’essere umano.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, il ridotto. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 0917467677.

