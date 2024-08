“La risposta del pubblico è stata straordinaria. Marina di Modica si è rivelata la location ideale per ospitare gli sport sulla sabbia. Dopo il beach soccer l’esame di laurea è stato il beach volley, ampiamente superato a pieni voti. Il successo è certificato da uno straordinario lavoro di squadra. Mi emoziona tutto questo”.



Fabio Nicosia presidente de I Soci, guarda con ammirazione la tribuna del campo centrale, quando in campo nel primo pomeriggio si sfidano la coppia campione d’Italia in carica, Davide Benzi-Carlo Bonifazi, e Daniele Lupo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio nel 2016, e Ivan Zaytsev, simbolo del volley e oggi straordinario interprete sulla sabbia. Per Lupo-Zaytsev, tra il tripudio generale (pubblico stimolato da Gianchy, la voce storica del beach volley), un meritato accesso in semifinale,

La prima giornata del main draw del campionato italiano di beach volley si rivela dunque un concentrato di emozioni e di sport. Un progetto fortemente condiviso tra i Soci, il Comune di Modica e la Regione. Un momento storico per Marina di Modica, che per la prima volta ospita la tappa del campionato italiano. La provincia di Ragusa torna a ospitare il tricolore del beach volley, dopo nove anni. L’ultima volta era stata proprio il 3 agosto 2015, una coincidenza temporale. In quell’occasione, a Scoglitti, vinsero la tappa femminile Cicolari-Momoli che sarebbero diventate campionesse d’Italia una settimana dopo a Catania.

LA CRONACA. In semifinale, nel maschile, volano Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, vittoriosi su Benzi-Bonifazi, e Giacomo Titta-Mauro Sacripanti, bravi a spuntarla su Spadoni-Luisetto (16-14 per 2-1). Aspettano domani mattina, a mezzogiorno, le coppie dal tabellone perdenti. Semifinale femminile per Federica Frasca-Alice Gradini e Giada Benazzi-Michela Lantignotti. Le prime due teste di serie se la vedranno con le formazioni che arrivano dalle sfide del tabellone perdenti che decideranno i piazzamenti dal quinto posto.

I SICILIANI OUT. Giornata negativa per i colori siciliani. Franco Arezzo e Geri Ndrecaj, la Top Team Masterball, vincitore della tappa di Catania e teste di serie numero 5, chiude al nono posto, dopo le sconfitte con Lupo-Zaytsev e Crusco Cravera. Si chiude l’esperienza nel main draw nella prima giornata per i fratelli Andrea e Marco Di Franco (a testa altissima contro Brucini-Potestà, vittoriosi solo 2-1), Cavalli-Platania, i gemelli Andronico, Orto-Ficosecco (battuti in 3 avvincenti set da Crusco-Cravera). Nel femminile cedono nella prima giornata Nicole Ferrarini-Egle Solarino e Sofia Turlà-Giulia Leggio.









