Domenica 9 luglio, alle ore 18, presso la villetta comunale di Bompietro il sesto incontro di approfondimento del libro di Vincenzo Lapunzina “#Zuccherofilato Terra ca nun senti, ca nun voi capiri”.

“Senza pretese, – si legge nell’introduzione al libro – anche con l’ausilio della raccolta di queste riflessioni, rispolverando in forma cartacea ciò che ho scritto sui social, cercherò di spingervi all’azione, a riflettere, ad indignarvi su ciò che continua ad accadere nel nostro infinitamente piccolo (non tanto) e non solo”.

«Sono molto soddisfatto dei vari incontri che si sono susseguiti, – dichiara l’autore – in realtà sul contenuto del libro speravo di incuriosire almeno un lettore o una lettrice. Avrei raggiunto l’obiettivo. Invece, in tanti iniziano a porsi delle domande e mi contattano per chiedere informazioni su alcuni #zuccherofilato. Spero di continuare a suscitare interesse e che la storia, a riguardo gli argomenti che affronto, possa essere riscritta. Credo che ne valga del futuro del paesaggio madonita e della nostra terra di Sicilia»

