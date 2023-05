Giochi fatti nei 4 capoluoghi di provincia al voto secondo gli exit poll di Noto sondaggi per VideoRegione. Nessuna sorpresa a Catania dove Enrico Trantino sarebbe sindaco di Catania eletto con preferenze che vanno fra il 56 e il 60%. Un dato abbastanza certo visto che in Sicilia si viene eletti al primo turno con il 40% dei voti. Caserta sarebbe secondo molto staccato con una forbice che lo vede fra il 27,5% e il 31.5%.

La battaglia di Catania

Quella di Catania è stata una vera e propria battaglia. Sette i candidati presenti sulle schede elettorali nel capoluogo etneo: i principali partiti della sinistra hanno candidato Maurizio Caserta, che correva per il Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e altre tre liste civiche, ma la vulgata dava già per vincente Enrico Trantino, scelto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e altri 5 movimenti. Gli altri candidati in campo merano Vincenzo Drago (Socialismo democratico Psdi); Giuseppe Giuffrida (Catania risorse); Giuseppe Libera (Movimento popolare catanese); Gabriele Savoca (De Luca per Catania e Sud chiama Nord) e infine Lanfranco Zappalà (lista Lanfranco Zappalà).

Sette i centri oltre i 15mila abitanti in Provincia

Assieme al capoluogo, sono 7 i centri al di sopra dei 15 mila abitanti: Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. Per questi è previsto il sistema proporzionale e quindi con il 40%+1 dei consensi si procede con l’elezione del sindaco al primo turno. Diversamente, sotto questa soglia, si dovrà andare al ballottaggio.

Quasi fatta a Ragusa

Alle elezioni comunali di Ragusa il sindaco uscente Giuseppe Cassì – candidato di cinque liste civiche – è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schininà con una forbice tra il 18% e il 22%