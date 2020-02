Un processo virtuoso che ha garantito alle persone in difficoltà ogni giorno 13.000 pasti, per un valore di quasi 11 milioni di euro. Sono quasi 30.000 i kg raccolti in Sicilia che sono andati a favore di 8 associazioni locali.

Lo spreco alimentare è dato dalla perdita di cibo ancora buono per essere consumato da esseri umani, che avviene durante la catena di produzione e di consumo per incuria, negligenza e pigrizia. Si stima che, ogni anno, un terzo di tutto il cibo prodotto per il consumo dell’uomo vada sprecato. Al fine di contenere questo fenomeno il 5 febbraio ricorre la “Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare“, indetta con la Legge 19 agosto 2016 n.166, che ha come finalità la riduzione degli sprechi nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici, attraverso attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

In occasione di questa giornata i dati del progetto “Buon fine”, relativi al 2019, promosso da Coop Alleanza 3.0 sono molto confortanti. L’anno scorso sono state recuperate, infatti, 2.400 tonnellate di cibo destinate a 466 associazioni di volontariato innescando, così, un processo virtuoso che ha garantito alle persone in difficoltà ogni giorno 13.000 pasti, per un valore di quasi 11 milioni di euro. Sono quasi 30.000 i kg raccolti in Sicilia che sono andati a favore di 8 associazioni locali. “Da scarto a risorsa”. Si può sintetizzare in questo modo il progetto “Buon fine” della cooperativa che realizza da 15 anni iniziative per ridurre gli sprechi alimentari, incentivando comportamenti che impediscono che gli invenduti finiscano nella spazzatura.

In questo modo “Buon fine” rappresenta l’ultima evoluzione di tutte queste esperienze e ci insegna come gli scarti alimentari possano essere ridotti con l’aiuto di tutti (lavoratori, soci, clienti e volontari della Cooperativa) in un processo collaborativo e cooperativo che riduce le eccedenze e contrasta gli sprechi, senza dimenticare la solidarietà. I prodotti vicini alla scadenza o con piccole imperfezioni spesso rimangono invenduti e vanno ad accrescere lo spreco di risorse e di cibo, ma, grazie a questo processo virtuoso costruito nel tempo, si riducono gli sprechi e si permette ai consumatori di risparmiare sulla spesa.

I prodotti del circuito “Buon fine”, vicini alla scadenza o con piccoli difetti, sono disponibili con sconti dal 30 al 50%: sono prodotti ancora buoni e salubri che costano meno. Acquistarli significa fare una spesa intelligente che fa risparmiare e riduce anche l’impatto ambientale. I prodotti scontati invenduti, verranno, invece, donati alle centinaia di associazioni che si occupano di persone svantaggiate o a strutture per animali abbandonati, individuate grazie alla collaborazione con istituzioni e volontari della Cooperativa, garantendo il completo rispetto delle normative igienico sanitarie di riferimento. Grazie a questo ciclo virtuoso sono quasi 30.000 i kg raccolti in Sicilia che sono andati a favore di 8 associazioni locali.

Per questo nei negozi dov’è presente “Buon fine” i prodotti freschi in scadenza sono raccolti dal personale della Cooperativa il giorno stesso e preparati per le associazioni che li ritireranno grazie all’impegno di tutti.

Un meccanismo cooperativo per promuovere uno stile di vita e di consumo sempre più sostenibile agevolato anche dal fatto che, oggi, i processi burocratici per donare i prodotti invenduti sono più semplici grazie alla Legge Gadda (166/2016), che, rispetto alla precedente legge del” Buon samaritano del 2003″, ha allargato il bacino dei destinatari delle categorie di prodotti donabili.

Tutte queste azioni, inoltre, risultano ancora più virtuose se inquadrate in un contesto internazionale: anche l’Onu ha voluto inserire tra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile quello di garantire “modelli sostenibili di produzione e di consumo” per “dimezzare lo spreco pro-capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto”.

