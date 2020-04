E' tempo di colomba. Perchè non prepararla in casa?

Non esiste tavola sulla quale per Pasqua non si “posi” una dolce morbido e profumato a forma di colomba, che è il simbolo dello Spirito Santo, e che ha assunto a pieno titolo il ruolo di dolce simbolo di questa ricorrenza religiosa proprio come il panettone lo è del Natale.

Il motivo risiede nel fatto che alla colomba è associata la “Pace”. Anche se esistono diverse teorie sui simboli attribuiti alla colomba pasquale, una tra le più convincenti fa risalire questo significato ad un episodio della Genesi in cui fu proprio una colomba a portare un ramoscello d’ulivo nel becco a Noè dopo il “Diluvio Universale” per indicare la fine delle ostilità tra Dio e il suo popolo. Ma a ben guardare, ancor prima, ai tempi di Greci, Egizi e poi Romani per le cerimonie sacre veniva preparato un pane a forma di colomba cui si attribuivano proprietà rituali e magiche. I Cristiani acquisirono questa tradizione attribuendo alla colomba il simbolo della Pace interpretando così l’episodio citato nella Bibbia.

Il boom commerciale scaturito dal lancio sul mercato della colomba come dolce pasquale ripieno di uvetta e canditi e ricoperta di glassa di zucchero e mandorle risale ai primi del Novecento ad opera del direttore pubblicitario della Motta, Dino Villani. La ricetta poi venne ripresa da Angelo Vergani proprietario dell’omonima ditta milanese che ancora oggi produce colombe.

Nel tempo l’impasto originale, a base di farina, burro, uova, zucchero e buccia d’arancia candita, con una glassa alle mandorle, ha assunto varie forme e varianti pur sempre facendo della morbidezza e del profumo le sue caratteristiche inconfondibili.

Dal momento che a causa dell‘emergenza sanitaria globale quest’anno bar e pasticcerie saranno chiusi, oltre a potere acquistare online la colomba della Pasticceria Palazzolo , per i più volenterosi, riportiamo, di seguito la video ricetta per realizzare la colomba pasquale in casa che Filippo Ventimiglia, chef e patròn, insieme al socio Gabriele Amato, del ristorante “Quattro Venti Comfort Food” ha realizzato in esclusiva per i lettori di BlogSicilia, di cui vi riportiamo anche l’elenco degli ingredienti e le dosi.

Colomba pasquale

Ingredienti

Per il primo impasto

260 gr farina maritoba

120 gr acqua

70 lievito naturale

70 gr zucchero

3 tuorli

70 gr burro

10 miele

Per i canditi e la pasta di agrumi

1 arancia 1 limone 1 mandarino

120 zucchero 60 acqua.

Per il secondo impasto

70 gr farina maritoba

50 gr zucchero

50 gr burro

3 tuorlo

20 gr miele

80 gr pasta di agrumi

100 di agrumi canditi a pezzettini

Per la glassa,

100 gr zucchero a velo,

100 mandorle

50 gr pistacchi

50 gr albume

5 gr cacao

30 gr amido di mais.