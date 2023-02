Un capolavoro dello street food palermitano

Rizzuola o ravazzata, questo è il dilemma. Con delle giornate così uggiose è sempre un piacere dedicarsi alla cucina. Per una cena un po’ strong, proviamo a preparare le rizzuole. Sono le cugine della ravazzata. Per chi non fosse palermitano va spiegato subito che si tratta, in entrambi i casi, di brioche ripiene di ragù. La ravazzata è la versione light, poichè viene cotta al forna. La rizzuola è la cugina strong, perchè viene fritta, fritta e ancora fritta. Un piacere per il palato. Prepararle è un divertimento. Specialità dello street food palermitano, la rizzuola è un pezzo da tavola calda.

Gli ingredienti per preparare la rizzuola

250 gr di farina 00

250 gr di farina di manitoba

50 gr di strutto

40 gr di zucchero

15 gr di lievito di birra

15 gr di sale

200 gr di acqua tiepida

500 gr di carne trita

300 gr di pisellini

500 ml di passata di pomodoro

½ cipolla

1 carota

1 costa di sedano

Olio evo

1 bicchiere di vino rosso

Basilico

Sale

Pepe

Un cucchiaino di zucchero

2 uova

Pangrattato

Olio di semi

Come preparare le rizzuole

Ecco la ricetta tradizionale della rizzuola secondo le indicazioni della food blogger e giornalista palermitana Giusina Battaglia. Ecco come procedere. Fare soffriggere un trito di carota, cipolla e sedano con filo d’olio per il ragù, quindi aggiungere il mix di carne trita, sfumare con il vino rosso, aggiustate di sale e pepe, aggiungere anche i pisellini e infine versare la passata di pomodoro con il basilico e un pizzico di zucchero. Fate cuocere per almeno un’ora. Deve venire una salsa molto stretta, il sugo si deve quasi assorbire del tutto. Per preparare l’impasto, sciogliere lo zucchero nell’acqua con il lievito, quindi aggiungere la farina, e lo strutto. Impastare bene e, appena sarà elastico, unire il sale. Deve risultare un impasto morbido ma non appiccicoso. Fate lievitare coperto da un canovaccio per un paio d’ore, comunque fino al raddoppio. Prendete pezzi d’impasto da 80/90 grammi, stendete con un mattarello fino a formare un cerchio. Mettete il condimento del ragù al centro e chiudete bene, formando un fagottino rotondo. Fate lievitare ancora un’oretta. Sbattete l’uovo, passate le rizzuole e poi nel pangrattato. Friggete a immersione in olio di semi bollente.