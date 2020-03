#iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano con l'aperiweb sui social

Quella di “prendere un aperitivo” che spezzi la monotonia della settimana lavorativa senza, tuttavia, rappresentare un’uscita impegnativa è un’ abitudine, tanto cara agli italiani, che, in realtà, trae origine dagli spagnoli che hanno fatto delle “tapear ”(che letteralmente significa “andar per tapas”) il loro modus vivendi.

In un periodo storico, unico nel suo genere, come quello attuale, in cui l‘emergenza sanitaria globale causata dal Covid 19 ha reso impossibile qualsiasi forma aggregativa e attività che comporti assembramento, i social, dalla maggioranza demonizzati poichè additati, spesso a ragione, come fonte primaria di alienazione, diventano l’ancora di salvezza per molti, soprattutto per chi vive da solo, grazie alla quale mantenere rapporti sociali a distanza ed evadere, anche se solo temporaneamente, dalla propria solitudine.

L’aperiweb, così come è stato battezzata questa nuova tipologia di appuntamento quotidiano con i propri cari, amici e parenti, diviene, così, un momento che, in giornate di clausura forzata tra le mura domestiche, consente di distrarsi e di avere un obiettivo a breve scadenza, a cominciare dal fatto che stimola ad aver cura di sé, uscendo dai propri pigiami e tute da casa, magari persino truccarsi (per le donne ovviamente) fino a coinvolgere attivamente nella preparazione di appetitosi stuzzichini da gustare insieme agli amici, distanti ma vicini, bevendo un calice di buon vino. Un rituale terapeutico, quindi, che consente di sentirsi uniti nel nome dell’hashtag #iorestoacasa che impera sul web in questi giorni, e che fa sentire tutti cittadini di un’unica città chiamata Mondo.

Mentre, in Spagna, l’orario in cui, in genere, si gustano le “tapas” è tra le 20.00 e le 22.00 per noi italiani comincia prima, già intorno alle 19.00 poiché, è una tappa intermedia che non sostituisce la cena che resta, sempre e comunque, il pasto principale della sera.

Esistono tapas che vanno consumate fredde come olive, insalate e formaggi o calde, come tutte quelle che prevedono una cottura, o addirittura, una frittura, di verdure, pesce o carne. Tutte le tapas hanno come denominatore comune una ricetta saporita e gustosa. Non sono previste cotture dietetiche scarse di sale e di spezie poiché una buona tapas deve far aumentare l’appetito e far venire voglia di bere. Infinite sono le varietà delle tapas esistenti molto dipende dalla fantasia del cuoco. Ciò che è importante chiarire è che le tapas sono molto più che un semplice aperitivo, rappresentano, infatti, un’esperienza gastronomica valida sia dal punto di vista qualitativo che di quello della varietà opzioni proposte.

Altro aspetto importante da tenere in considerazione è quello della porzione, che deve essere piccola e adatta a essere consumata da una persona sola senza saziare in modo da consentire a ciascuno di fare più assaggi. Ecco perché è importante che per servirle vengano usati piattini di piccole dimensioni, simili a quelli delle tazzine da caffè, e accompagnare il tutto con vino rosso, birra fresca o mojito.

Per rendere ancora più gustoso e stuzzicante questo momento di condivisione social, abbiamo pensato di proporvi un aperitivo a base di “tapas alla siciliana”, ovvero preparate a base di ingredienti della nostra terra, che di quelle spagnole mutuano la caratteristica di essere di tante varietà e di piccole quantità in modo da poterle gustare tutte senza impedirvi di gustare la cena. Vi ricordiamo che potrete acquistare tutti gli ingredienti per realizzare il vostro aperiweb sul sito di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio.

Tapas alla siciliana

Olive verdi e nere

Peperonata

Melanzane sott’olio

Caponata di carciofi

Pane casereccio

Crema di sfincione

Patè di olive

Patè di pistacchi

Patatas bravas

Formaggi misti

Ricotta

Tagliate il pane a fette e “bruschettatelo” su una padella. Intanto sistemate tutte gli ingredienti a diposizione in piccole ciotoline di ceramica variopinta o piattini a sfondo nero che ne esaltino il colore e tagliate su un tagliere i formaggi a dadini e infilzateli con gli stuzzicandenti. Aprite un calice di vino, preferibilmente rosso, o una birra, e brindate insieme ai vostri amici con i quali, nel frattempo, vi sarete collegati per il vostro consueto appuntamento social con l’aperiweb.