Incarichi per 4 operatori e 6 vice assistenti a Roma e Milano

La CONSOB, Commissione Nazionale per le società e la borsa, ha indetto due bandi di concorso pubblico per la selezione di 10 nuove figure amministrative, da inserire a tempo indeterminato presso le sue sedi di Roma e Milano.

La selezione consentirà di reclutare 4 operatori (2 a Roma e 2 a Milano) e 6 vice assistenti (4 a Roma e 2 a Milano) che svolgeranno funzioni in ambito amministrativo.

Al termine della selezione saranno stilate due graduatorie distinte per ciascuna sede.

I requisiti

Per partecipare ai bandi saranno necessari i seguenti requisiti generali: età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza; idoneità fisica alla mansione; godimento dei diritti civili e politici; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Istituto; adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per il profilo di operatore servirà almeno un diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore) o titolo equipollente e la patente di guida per la conduzione di automezzi, di categoria non inferiore alla B, conseguita da almeno tre anni.

Per il profilo di vice assistente basterà il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) o titolo equipollente.

Le prove d’esame

La selezione sarà articolata in una prova scritta (test con 100 domande a risposta multipla da svolgere in 120 minuti), nella valutazione del titolo di studio, una prova orale volta ad accertare la sussistenza delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari al ruolo e un colloquio in lingua inglese (lettura e commento di un brano, conversazione in lingua su temi di attualità).

Le prove si baseranno sui seguenti argomenti: attualità e cultura generale, elementi di diritto, ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali della CONSOB e lingua inglese per il profilo di operatore, cultura generale, informatica, diritto, economia, ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali della CONSOB e lingua inglese per il profilo di vice assistente.

Come candidarsi

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 18 del 23 giugno 2022 tramite la sezione Candidature Consob.

All’interno delle domande di ammissione i candidati dovranno dichiarare se vorranno concorrere per la sede di Roma o di Milano.

Per maggiori dettagli consulta il bando per 4 operatori e 6 vice assistenti Consob.