Stavano visionando l’immobile e si è verificato il distacco

Viene giù il soffitto di una casa in vendita proprio nel momento in cui si stava effettuando un sopralluogo, un ferito in condizioni serie. E’ successo a Comiso, nel Ragusano. Il singolare incidente domestico è accaduto in un immobile di via generale Amato, secondo quanto riporta la testata giornalistica Ragusa oggi.

La polizia indaga sull’episodio

Stando alle prime informazioni all’interno della casa al momento del crollo si trovavano agenti immobiliari e potenziali acquirenti. Erano impegnati in un sopralluogo proprio nell’ottica di vendere la casa. Pare che all’improvviso abbia ceduto l’intonaco del contro soffitto e abbia seriamente ferito un acquirente. Sul posto immediato l’intervento del 118 e di una pattuglia della polizia per verificare quanto accaduto.

Il caso di un B&B nell’Agrigentino

Nel luglio scorso si era verificato un episodio simile nell’Agrigentino, in un appartamento, adibito a b&b. C’era stato il distacco di intonaco dal soffitto che ha ferito una cinquantaseienne di Viadana. La struttura ricettiva, da successive verifiche, emerse che era abusiva. La proprietaria, una lampedusana, venne denunciata alla Procura di Agrigento. A farlo sono stati gli agenti della questura di Agrigento con a capo Emanuele Ricifari. I poliziotti già da settimane stavano eseguendo controlli a raffica per accertare che le strutture turistiche-ricettive di Agrigento, Lampedusa compresa, fossero a norma. Avuta notizia dell’incidente che ha fatto finire in ospedale la turista, gli agenti hanno fatto un controllo e l’appartamento è risultato essere privo di codice identificativo regionale. Questo è divenuto oramai un obbligo di legge per tutte le strutture.

Anche in un ospedale di Palermo

A maggio invece è avvenuto il crollo del tetto di una stanza all’istituto di Igiene e Microbiologia del Policlinico di Palermo. Fu necessario trasferire gli uffici temporaneamente in altri spazi dell’azienda ospedaliera universitaria per consentire l’esecuzione dei lavori necessari per la ristrutturazione delle strutture. In quel caso fortunatamente l’impiegato è uscito dal locale appena in tempo.

