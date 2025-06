Ennesima vita spezzata per le strade siciliane. E’ scomparso all’età di 17 anni Gabriele Cavò, il giovane è rimasto coinvolto in un tragico impatto che non gli ha lasciato scampo. Il sinistro è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno in via Cicala, a Messina. Secondo una prima ricostruzione, Gabriele si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente contro una Smart a bordo della quale viaggiava una coppia.

La dinamica

A seguito dell’incidente, entrambi i veicoli sono finiti fuori strada, terminando la corsa sul marciapiede e contro una vettura parcheggiata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo. Il giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite.

Attualmente sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Verranno passate al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.

Altri incidenti mortali

Si prega per Martina, una ragazza di appena 14 anni rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 giugno. Il dramma si è consumato lungo la strada statale 113, nei pressi di Isola delle Femmine, Palermo. Martina si trovava a bordo di uno scooter insieme al fidanzato quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, il mezzo ha improvvisamente sbandato, finendo fuori controllo.

L’impatto e il codice rosso

Stando alle prime ricostruzioni, lo scooter avrebbe perso aderenza per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane e trasportata d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia di Palermo. E’ attualmente ricoverata in terapia intensiva e tenuta in coma farmacologico. Il fidanzato, 20enne, ha riportato solo lievi escoriazioni.