Reddito di cittadinanza, 102 ‘furbetti’ denunciati dai Carabinieri

Primario accusato di peculato, sospeso dalla professione Francesco Mastroeni noto urologo

Riceveva in reparto pazienti facendosi pagare la visita n contanti e in nero nonostante il contratto in esclusiva con la sanità pubblica e bypassando anche il sistema dell’ntramoenia che consente le visite ‘private’ anche in ospedale ma con precise regole fiscali

..