La Guardia di finanza ha arrestato a Messina un uomo di 56 anni, Salvatore Barca, originario della provincia di Ragusa, per traffico di droga: è stato bloccato agli imbarcaderi di Tremestieri con oltre 15 chili di hashish sul suo autoarticolato. La droga era nascosta in un vano della motrice del tir, in un sacco di plastica.

E’ stato il cane antidroga Sara a individuare la sostanza stupefacente. Il camion trasportava frutta destinata al mercato all’ingrosso. Il corriere della droga è stato portato al carcere di Messina Gazzi

